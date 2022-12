Gian Galani

Desde a segunda-feira (5), o Jockey Plaza Shopping passou a abrir uma hora mais cedo, das 10h às 23h, de segunda a sexta, até o dia 15 de dezembro. A partir do dia 16, de segunda a sexta, o horário de funcionamento será das 10h às 00h.

Aos sábados, o horário também será diferenciado: no dia 10, das 10h às 23h; no dia 17, das 10h às 00h; e no dia 24, véspera de Natal, das 9h às 18h. Nos domingos do dia 11 e 18 de dezembro, as lojas funcionarão das 12h às 22h. No dia do Natal (25) as lojas estarão fechadas e a abertura das operações de alimentação é facultativa, das 12h às 20h.

As atrações de Natal do shopping funcionam de segunda a sábado das 10h às 23h, e aos domingos, das 12h às 22h: é possível fazer um passeio gratuito de trenzinho, por baixo da estrutura da Torre Eiffel com 12 metros de altura. A decoração conta também com o Carrossel de Paris: a atração é direcionada para toda família, com valor de R$7 por pessoa, e inclusiva para os portadores de necessidades especiais: o acesso é feito por rampa e comporta uma cadeira de rodas para o passeio.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, e R$14 por todo o período de utilização dentro da mesma diária, e taxa de R$20 de pernoite.

Horário de funcionamento dezembro – Jockey Plaza Shopping

Segunda a sexta / até 15 de dezembro: 10h às 23h;

Segunda a sexta / 16 a 23 de dezembro: 10h às 00h;

Sábado / 10 de dezembro: 10h às 23h;

Sábado / 17 de dezembro: 10h às 00h;

Sábado / 24 de dezembro: 9h às 18h;

Domingo / 11 e 18 de dezembro: 12h às 22;

Domingo / 25 de dezembro: abertura facultativa das operações de alimentação.