Gian Galani

Glamour, sonhos e emoções. O Jockey Plaza Shopping apresenta, no seu quarto Natal, o Carrossel de Paris, com decoração inspirada na cidade francesa. “O melhor presente está no convívio com os que amamos, nas emoções e na fantasia que Natal representa para as famílias. Durante todo o ano trouxemos grandes atrações para isso, no Natal não seria diferente. Esta será a nossa maior decoração de Natal já montada desde a inauguração em 2019 e convidamos a todos para viver a magia do Natal no Jockey”, afirma a gerente de marketing, Michelle Cirqueira. O Natal do Jockey será a maior decoração de Natal da iniciativa privada de Curitiba.

O símbolo de Paris está presente na decoração da grande praça central: imponente, a Torre Eiffel com 12 metros de altura é o que mais encanta os clientes. É possível fazer um passeio gratuito de trenzinho, por baixo da estrutura da torre. A decoração conta também com o Carrossel de Paris: a atração é direcionada para toda família, com valor de R$7 por pessoa, e inclusiva para os portadores de necessidades especiais: o acesso é feito por rampa e comporta uma cadeira de rodas para o passeio. Nesta única atração cobrada no parque, 100% do lucro será destinado para a ONG Equocavalaria, que atua há mais de 20 anos no tratamento de crianças com necessidades especiais, utilizando a estrutura da Cavalaria da Polícia Militar do Estado do Paraná. Em cima do carrossel, a imponente árvore atinge 14 metros de altura e traz a magia do Natal, junto com espaços instagramáveis e bancos para contemplar as atrações e curtir o clima do Natal. No local, balanços, escorregadores e uma bicicleta interativa que aciona as luzes de um ônibus cenográfico estão disponíveis gratuitamente, para a diversão dos pequenos.

O Papai Noel atenderá as crianças no Trono do Noel: as famílias poderão fazer seus pedidos, conversar ao vivo e deixar suas cartinhas de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 11h às 20h. Também será possível levar para casa a tradicional foto, opcional, feita por fotógrafo profissional e impressa na hora, com valor de R$18. O clima parisiense será marcado também pela presença de caricaturistas curitibanos, que farão caricaturas ao vivo, com o custo de R$25 por rosto.

Para lembrar a cidade luz, na área externa, a fachada Victor Ferreira do Amaral ganhou uma belíssima iluminação, além de uma árvore de 15 metros de altura acessível aos transeuntes e uma réplica da torre Eiffel, estrategicamente pensada para as fotos instagramáveis.

De 17 de novembro a 9 de janeiro, a cada R$300 em compras, os clientes concorrem ao sorteio de Natal do shopping: um automóvel Tiggo 8. Para concorrer, basta somar notas de compras nas lojas participantes e realizar a troca dos cupons no posto da promoção, localizado no piso L2. O cadastro das notas pode ser feito também pelo aplicativo PODI, disponível para Android e IOS, que garante cupons em dobro. Após o cadastro, é preciso ir até o posto de trocas, imprimir os cupons e depositar na urna.

Ainda, com R$600 em compras, os clientes ganham um chocotone exclusivo da Casa Bauducco. A promoção é válida enquanto durar o estoque, limitado a um presente por CPF. Serão 15 mil unidades disponíveis.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, R$14 por todo o período de utilização dentro da mesma diária, e taxa de R$20 de pernoite. As lojas funcionam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.