Divulgação/Shopping Crystal

Para dar as boas-vindas à época natalina, o Shopping Crystal inaugura a sua decoração de Natal, tanto externa quanto interna, a partir do dia 18 de novembro. Na data, o empreendimento também receberá a visita do bom velhinho, o Papai Noel, que terá um espaço especial no piso L2, em frente à loja Vivara, e a Banda do Noel que irá animar a noite dos clientes e visitantes. Além disso, um camarim de pintura também estará disponível para a criançada se divertir.

E para tornar o final de semana completo, o shopping recebe, nos dias 18 e 19 de novembro, a Edição Especial de Natal do 2GETSALE, um evento que reúne moda, home decor, gastronomia e descontos incríveis. Serão muitas opções de lojas com lançamentos de coleção e produtos de altíssima qualidade. O evento acontece na praça de eventos, no piso L2, e contará com provadores espaçosos, atendentes à disposição e muitas novidades para primavera-verão.

“A novidade desta edição é que teremos também linha pet, e dois second hands com marcas internacionais com preços muito atrativos. Serão ótimas opções de presentes para quem já quer se programar para as festas de final de ano. Além de tudo isso, os clientes poderão aproveitar da boa gastronomia do shopping e ainda teremos uma ação social que reverterá a renda para a entidade Capa dos Pobres”, explica a sócia do evento, Roberta Busato.

“Essa edição do 2GETSALE reúne as oportunidades incríveis, além de opções de presentes para o Natal, já que temos Copa vindo aí, e, por isso, a ideia é antecipar essa compra. Temos um mix excelente de lojas, já estaremos com o shopping todo decorado, então será um passeio completo para toda a família aproveitar”, diz Rafaela da Rocha, coordenadora de marketing do Shopping Crystal.

Serviço

Decoração e Papai Noel

Data: 18 de novembro

Horário: 19h

Local: Piso L2, em frente à Vivara – Shopping Crystal

Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR

2GETSALE

Data: 18 e 19 de novembro

Horário: 10h às 22h

Local: Praça de Eventos, Piso L2 – Shopping Crystal

Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR