Divulgação/Mueller

Neste final de ano, o Shopping Mueller terá horário especial para os clientes realizarem as suas compras de Natal. Nesta sexta e sábado (9 e 10/12) o shopping fechará às 23h, uma hora mais tarde do que o habitual. No domingo dia 11, o horário de atendimento será normal. A partir de segunda-feira (12) até domingo (18), o Mueller fechará uma hora mais tarde todos os dias, com funcionamento das 10h às 23h. Do dia 19 ao 23 abrirá uma hora mais cedo e fechará uma hora mais tarde, das 9h às 23h. O intuito é que os consumidores possam aproveitar os melhores horários do seu dia a dia para ir ao shopping com tranquilidade. No dia 24, véspera de Natal, o Shopping Mueller fica aberto das 9h às 18h. Confira abaixo todos os horários deste final de ano.

A partir do dia 2 de janeiro, o Shopping Mueller volta ao horário normal de funcionamento.

Horário Especial de Final de Ano do Shopping Mueller:

Dias 9 e 10/12 (sexta e sábado) – das 10h às 23h para todas as atividades.

Dia 11/12 (domingo) – lojas das 14h às 20h. Alimentação das 11h às 22h e restaurantes das 12h às 22h.

De 12 a 18/12 (de segunda a domingo) – das 10h às 23h para todas as atividades

De 19 a 23/12 (segunda a sexta-feira) – das 9h às 23h para todas as atividades

Dia 24/12 (sábado) – das 9h às 18h para todas as atividades

Dia 25/12 (domingo) – Abertura facultativa para alimentação das 12h às 21h e restaurantes das 12h às 22h. Lojas fechadas. (precisamos colocar o “facultativo” para evitarmos problemas com lojistas e clientes)

De 26 a 30/12 (de segunda a sexta) – alimentação das 10h às 22h. Restaurantes das 11h30 às 22h. Lojas das 10h às 22h.

Dia 31/12 (sábado) – das 10h às 16h para todas as atividades

Dia 1/01 (domingo) – Abertura facultativa para alimentação alimentação das 12h às 21h e restaurantes das 12h às 22h. Lojas fechadas.

Dia 2/01 – alimentação das 11h às 22h. Restaurantes das 11h às 22h Lojas das 14h às 20h