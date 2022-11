Divulgação/Fiep

O Sistema Fiep está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2023, com dez vagas para profissionais recém-formados nos cursos de Administração, Pedagogia e Licenciaturas. As oportunidades são para atuar em Curitiba, mas é necessário ter disponibilidade para viagens e para assumir posições em qualquer cidade do Paraná.

A ideia do programa, que tem duração de 12 meses, é oferecer oportunidades de desenvolvimento de carreira a profissionais apaixonados pelas diferentes áreas da Educação.

Os interessados devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022.

As inscrições vão até o dia 15 de novembro pelo site trainee.sistemafiep.com.br.

Sobre o Programa Trainee

Durante o programa, o trainee fará uma imersão no Sistema Fiep e conhecerá profundamente o “negócio educação”. Além disso, terá a oportunidade para desenvolver e implantar projetos de inovação e melhoria na área educacional, bem como, participará de workshops e outras ações para desenvolver as habilidades para liderar pessoas, projetos e negócios, e a competência para se comunicar de modo eficaz. Para isso, contará com o apoio, orientação e acompanhamento de mentores internos e externos.

Sobre o Sistema Fiep

O compromisso do Sistema Fiep é fortalecer a indústria, e assim, contribuir com o progresso socioeconômico do Paraná, por meio de uma forte atuação nas áreas de representatividade, educação, inovação e tecnologia, e segurança e saúde do trabalhador.

Desta forma, as indústrias contam com diversos serviços ofertados pelas instituições: Fiep, Sesi, Senai e IEL. Essas soluções podem ser utilizadas de forma unitária ou integrada, atendendo a diferentes demandas do mercado e melhorando a gestão industrial.

Unindo formação empreendedora, professores experientes e unidades espalhadas por diversas cidades do Paraná, o Sistema Fiep prepara crianças, jovens e adultos para os desafios acadêmicos e profissionais

Confira nosso vídeo de divulgação do Programa Trainee 2023: https://youtu.be/wuD0-jYUfnQ.