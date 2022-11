Reprodução/Site Fiep

Com a missão de fortalecer a indústria em um cenário de transformações digitais, o Sistema Fiep lança sua plataforma Click Sesi Senai, proporcionando uma nova possibilidade de compra dos serviços.

A plataforma, disponível no site clicksesisenai.com.br, chega ao mercado com soluções educacionais para 20 áreas, a partir da oferta de mais de 150 cursos em formato EaD.

“Queremos aproximar pessoas físicas e jurídicas dos nossos serviços, com uma plataforma multicanal, ágil e segura. Com o Click Sesi Senai, conseguimos romper as barreiras de tempo e distância entre o Sistema Fiep e o nosso futuro aluno​”, afirma a superintendente do Sesi e IEL e diretora regional do Senai no Paraná, Fabiane Franciscone.

Os cursos disponíveis na plataforma contam com o reconhecimento da indústria e com a qualidade do Senai e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL)​.

Em breve, o Sistema Fiep deve ofertar no Click Sesi Senai cursos semipresenciais e presenciais e, ainda, serviços de Tecnologia e Inovação e Segurança e Saúde.

Para saber mais, acesse: clicksesisenai.com.br.