Divulgação

A parcela de inadimplentes que acreditam ou têm certeza que conseguirão pagar as dívidas caiu de 73% para 59% entre 2021 e 2022. Já o percentual daqueles que afirmam que acha ou têm certeza que não quitarão os débitos subiu de 5% para 17%.



Os dados são da edição 2022 da pesquisa “Raio-X dos Brasileiros em Situação de Inadimplência”, realizada anualmente pelo Instituto Locomotiva e pela MFM Tecnologia, empresa de tecnologia que desenvolve soluções de softwares e serviços, com foco no mercado financeiro, especializada nas áreas de crédito e cobrança.