Divulgação / SYX

A paranaense SYX está com nove vagas abertas para os escritórios de Curitiba e Campo Largo (Região metropolitana de Curitiba). A startup é uma oportunidade para quem busca uma empresa que está em crescimento e inovou no mercado, conectando compradores e vendedores de ativos industriais, gerando lucro e contribuindo com a sustentabilidade.

“Temos diversas oportunidades, como Analista de Pré-Vendas, Analista Técnico de Materiais, Supervisor(a) de Growth Marketing e Analista de Relacionamento com o Cliente, entre outros. Os profissionais contribuirão com a dinâmica da empresa, que atua com o conceito de economia circular, auxiliando grandes indústrias a venderem desde sucatas até frotas de carros e equipamentos”, explica Monica Pereira Levino, Analista de Recursos Humanos da SYX.

Para a vaga de Analista Técnico de Materiais, o desafio será realizar a análise e levantamento de características técnicas do estoque de clientes, com visitas in loco, fotos, vistorias e coleta das informações para precificação dos itens.

Já o Supervisor(a) de Growth Marketing estará à frente da aquisição de novos clientes vendedores da SYX. É preciso ter atuado ao lado de especialistas em marketing de conteúdo, inbound e outbound marketing, gestores de tráfego/performance e que tenham vivências em estratégias de geração de leads B2B de alto ticket, como Account Based Marketing (ABM).

Para se candidatar e conferir as outras vagas, acesse: https://syxglobal.abler.com.br

Sobre a empresa

A SYX foi fundada em 2012, como Central de Materiais, e é um centro de negócios que realiza a gestão de ativos e inservíveis de empresas, organizando e otimizando o processo de venda desses materiais. A jornada começa desde a avaliação até a entrega, proporcionando capital de giro e liberação de espaço, de forma sustentável e através de uma enorme base de compradores.

Em 2021 e 2022 conquistou o 3º lugar no ranking da categoria Cleantechs do Brasil pela 100 Open Startups, sendo em 2022 o 54º lugar no ranking geral. Também foi escolhida pela Endeavor para participar do Escale-up 2021 – Programa de Aceleração das Empresas que mais Crescem no Brasil. Em 2022, foi escolhida pela segunda vez consecutiva para receber o selo Cubo do Itaú e fazer parte do maior hub de inovação da América Latina.