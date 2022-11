Fernando Frazão/Agência Brasil

O último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que o preço do litro da gasolina na Região Sul fechou outubro a R$ 4,94, valor 2% mais barato se comparado ao mês de setembro e menor preço médio de todo o País. O valor do litro do diesel comum (R$ 6,47), e do tipo S-10, (R$ 6,54), também foram os mais baratos entre as demais regiões e apresentaram recuo de 3,78% e de 3,48%, em relação ao mês anterior. Já o preço do etanol na região fechou a R$ 4,34, com recuo de 3,10%.



No Paraná o preço médio da gasolina ficou em R$ 5,04 e do diesel em R$ 6,04.