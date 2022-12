Reprodução/Portal Vivo

Os interessados em concorrer a uma das vagas do Programa de Estágio Vivo 2023 têm até o dia 06 de janeiro para realizarem as suas inscrições. Ao todo, são 400 oportunidades abertas e, reforçando o compromisso de diversidade e inclusão da companhia, 50% delas são exclusivas para candidatos negros. Para participar é necessário ser universitário com formação prevista entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025. Para cursos de Tecnólogo serão aceitos estudantes com conclusão acadêmica entre julho de 2024 a julho de 2025. A empresa procura candidatos que tenham perfil inquieto, curioso, antenado e colaborativo. Inglês não será exigido e também não há limite de idade, nem restrição de curso ou universidade.

As vagas são para candidatos de 16 localidades do país: São Paulo (SP), Campinas (SP), Barueri (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Manaus (AM), Curitiba (PR), Londrina (PR), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Maceió (AL). O Programa de Estágio Vivo 2023 tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos entre fevereiro e março de 2023. A bolsa auxílio é compatível com o mercado e os estagiários contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da companhia.