Franklin de Freitas

Um novo estudo da Blackhawk Network Brasil, empresa líder em soluções de pagamento como os cartões-presente, indica que 32% dos consumidores pretendem fazer as compras de Natal antes do mês de dezembro. A pesquisa também revela que, para 44% dos entrevistados, o lançamento de produtos é um dos principais incentivos para esta antecipação das compras.



Os compradores afirmam que pretendem gastar, em média, 45% mais do que em 2021. Especificamente no segmento de cartões-presente, a estimativa é de 46% de aumento. O estudo entrevistou 1.005 brasileiros em agosto de 2022.