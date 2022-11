Albari Rosa/AEN

O crescimento médio do Valor Bruto de Produção (VBP) agropecuária do Paraná, entre 2012 e 2021, foi de 5% ao ano. Em 2021, o valor alcançou R$ 180,6 bilhões, que é a soma de tudo o que foi produzido no segmento agropecuário, incluindo agricultura, pecuária e florestas. A análise está no documento Valor Bruto da Produção 2021, publicado ontem pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.



O resultado do ano passado, em termos nominais, foi 41% superior ao montante de 2020, que tinha sido, até então, o maior já registrado. E só não foi melhor por conta da forte estiagem pela qual passou o Paraná, sem falar em geadas e chuvas.