Batel e Bigorrilho seguem com o metro quadrado mais caro (Frankin de Freitas)

Os preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras, segundo o Índice FipeZAP+, registrou alta de 0,59% em outubro em 2022, resultado muito próximo ao comportamento apurado nos dois meses precedentes. Em Curitiba o índice mostrou alta ainda maior, de 0,70%.



Até outubro de 2022, o Índice FipeZAP+ de Venda Residencial acumulou uma alta nominal de 5,35% no ano: variação superior à inflação ao consumidor de 3,79%. Jé em Curitiba a alta no ano é de 11,65%.



Adotando-se um horizonte temporal ampliado como referência, o Índice FipeZAP+ registra um avanço nominal de 6,41% nos últimos 12 meses encerrados em outubro de 2022. Comparativamente, trata-se de uma variação inferior à inflação acumulada no período pelo IPCA/IBGE (+5,54%) e pelo IGP-M/FGV (+6,52%).



Assim como no balanço parcial de 2022, 49 das 50 cidades que compõem o índice apresentaram aumento nominal dos preços residenciais em suas respectivas localidades, incluindo as 16 capitais federais: Vitória (+20,99%); Goiânia (+20,12%); Curitiba (+14,69%).



Com base na amostra de anúncios de imóveis residenciais colocados à venda em outubro de 2022, o preço médio calculado para as 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP+ foi de R$ 8.262/m². Em Curitiba a média ficou em R$ 8.373 / m².



Os mais caros estão no Batel (R$ 11.748 /m²), Bigorrilho (R$ 10.979 /m²), Cabral (R$ 9.873 /m²), Juvevê (R$ 9.767 /m²)´, Ahú (R$ 9.727 /m²), Água Verde (R$ 8.623 /m²), Centro (R$ 7.925 /m²), Portão (R$ 7.187 /m²), Campo Comprido (R$ 6.364 /m²) e CIC (R$ 6.072 /m²).