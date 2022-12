Franklin de Freitas

Dados do levantamento realizado com 18 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias em parceria com a FIPE, apontam um crescimento de 12,9% no total de novos imóveis vendidos no Brasil de janeiro a setembro de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado.



As boas vendas do setor são puxadas pelo segmento de Médio e Alto Padrão, que acumula uma alta de 84,3% no período. Por sua vez, os empreendimentos do Casa Verde e Amarela foram responsáveis por 70,8% de todos os imóveis vendidos no Brasil no período.