Divulgação/BRDE

O vice-governador do Paraná, Darci Piana com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e o Parque Tecnológico de Itaipu assinam um acordo de cooperação técnica, com a finalidade de abrir novos investimentos em projetos ligados à inovação, no Extremo Oeste do Paraná, no Desenvolve Paraná-Governo 5.0, realizado em Foz do Iguaçu.

O acordo de cooperação técnica visa fomentar a economia da região, por meios de apoio à projetos em inovação, customizando créditos com as linhas de financiamento do BRDE e expandir possibilidades para pequenos, médios e grandes empreendedores. Dessa forma, o PTI, com sua expertise na área de tecnologias, se propõe a divulgar e apoiar projetos onde sejam contemplada ações de desenvolvimento.

SERVIÇO

Data: 18/11/2022 (sexta-feira)

Horário: 11h30 horas

Local: Auditório do Desenvolve paraná 5.0 – Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu – PR (anexo Hotel Rafain)