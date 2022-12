Divulgação/Assessoria de Imprensa

A pressão ideal é fundamental para o bom desempenho dos pneus e consequentemente dos veículos. O uso da pressão adequada para cada veículo e situação em que os pneus serão usados é fundamental para aumentar a segurança, economizar combustível e a durabilidade dos pneus e componentes de suspensão. Lembre-se que quando um automóvel carrega apenas o condutor e está sem carga, a pressão indicada no manual do veículo é diferente de situações como uma viagem com a família, em que o veículo precisa levar quatro passageiros e bagagem, por exemplo.

O ideal é que os pneus sejam calibrados semanalmente, não ultrapassando o intervalo de 10 dias, pois a perda de pressão pode ser de até um PSI (Pound-force per Square Inch) ou em português libra-força por polegada quadrada, que é a nomenclatura usada no Brasil para medir a pressão dos pneus. No entanto, esta perda de pressão pode ser maior se o veículo for usado todos os dias e carregado ou em estradas e ruas com condições ruins.

Os pneus devem ser calibrados quando estão frios, pois após rodarem por alguns quilômetros a temperatura aumenta e isso faz com que a pressão deles aumente. Se forem calibrados com a pressão correta nesta situação, podem ficar abaixo do recomendado quando o pneu esfria.

Recomenda-se fazer o ajuste de pressão com intervalo de 7 a 10 dias, momento em que as condições gerais de banda de rodagem e laterais deverão ser checadas. Se notar alguma anormalidade, deve-se procurar assistência assim que possível, para reparos ou substituição do produto.

Benefícios da calibragem correta

De forma simples deve-se imaginar três cenários distintos: pneu com pouca pressão, pneu com pressão em excesso e pneu com pressão ideal.

A baixa pressão compromete a segurança, que é acentuada nesta época do ano quando ocorre um aumento na temperatura ambiente e no volume de chuvas. Os pneus com baixa pressão criam uma área de contato com o solo maior e têm mais riscos de aquaplanagem, situação que acontece quando o veículo trafega em pisos molhados e uma camada de água acumula entre o pneu e a superfície, gerando a perda de contato com o solo, de controle do veículo e possíveis riscos de derrapagem.

A maior área de contato do pneu com o solo também gera aumento no consumo de combustível, deixa a direção mais pesada e como consequência o carro não responde aos comandos como deveria. A baixa pressão ainda compromete a estrutura lateral dos pneus, tornando-os mais sensíveis a danos nas laterais e ao surgimento de bolhas.

Em situações mais extremas o aumento da área de contato do pneu pode gerar um aquecimento anormal e até gerar a falha, levando a perda de controle do veículo. Um pneu excessivamente murcho pode até sair da roda durante uma curva.

Ademais, o uso dos pneus com pressão abaixo da recomendada gera desgaste irregular das extremidades da banda, ou seja, dos ombros dos pneus.

A pressão em excesso também é prejudicial. Por estar com muita pressão, o pneu fica com uma área de contato menor com o solo, por consequência quando o motorista precisar fazer uma freada de emergência o carro pode não obedecer ao comando corretamente, causando acidentes.

O conforto para dirigir também é impactado. O motorista pode sentir que o carro está diferente, mais “duro” para realizar os movimentos. A alta calibragem também diminui a durabilidade do pneu, deixando-o mais suscetível quando cai em buracos ou é perfurado por alguma coisa nas ruas, além de aumentar o desgaste na parte central da banda de rodagem.

A calibragem correta dos pneus promove mais segurança em situações de chuva, freadas bruscas e curvas. Além de propiciar maior durabilidade, mais conforto na hora de dirigir, menor consumo de combustível, ou seja, o motorista economiza ao manter a calibragem em dia.

“A Dunlop trabalha para garantir os melhores produtos para o público brasileiro e por isso sempre buscamos trazer dicas que ajudem nossos clientes. Prestar atenção na calibragem dos pneus é fundamental para manter a segurança e garantir o máximo de desempenho”, explica Rodrigo Alonso, diretor de vendas e marketing da Dunlop.

Outro ponto de atenção é lembrar de calibrar o estepe, ou verificar as condições do kit de reparo emergencial ou outra solução técnica para sair da situação de furo ou dano dos pneus, oferecida especificamente para cada modelo de veículo por seus respectivos fabricantes. Para saber a calibragem ideal para seu veículo em qualquer condição, consulte o manual do veículo.