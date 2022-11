Reprodução/XP Inc.

A XP Inc. está com mais de 150 vagas abertas para contratar jovens profissionais para seu programa de estágio e Jovem Aprendiz. As inscrições para os candidatos a uma vaga de estágio estão abertas até 1o de dezembro e são direcionadas a pessoas que estejam atualmente matriculadas em curso de graduação de instituição de ensino superior no Brasil, com previsão de formatura em dezembro de 2023 ou 2024. Os candidatos precisam ter disponibilidade de 30h semanais para o estágio, estar aptos a começar em março de 2023 e podem residir em qualquer lugar do País, já que as oportunidades são remotas e seguem o modelo de trabalho #XPdeQualquerLugar. E pela primeira vez, XP Inc. abre vagas para o programa Jovem Aprendiz. As inscrições estão abertas e vão até 20 de novembro. São elegíveis as pessoas de 16 a 22 anos, matriculados no Ensino Médio ou concluído, que não tenham ingressado no Ensino Superior.

Programa de estágio

Além de uma bolsa-auxílio, os selecionados para o programa de estágio também contam com bolsa extra semestral, VR, plano médico, plano odontológico, Gympass, auxílio home office mensal, auxílio móveis home office e auxílio creche.

O processo de seleção da XP busca candidatos que desejam ser protagonistas de suas próprias carreiras e estejam em busca de um cotidiano dinâmico, autônomo e com muito aprendizado. Pessoas que tenham visão de longo prazo e estejam dispostas a, de mente aberta e com espírito empreendedor, embarcar no sonho grande de seguir transformando o mercado financeiro e melhorar a vida de milhões de pessoas.

As vagas de estágio são para trabalhar em diversas áreas, como Assessoria (B2B e B2C), Asset Management, Back Office, Crédito, Engenharia de Software, Gente, Jurídico & Compliance, Marketing, Mesa de Operações, Research, Riscos e Sucesso do Cliente.

Jovem Aprendiz

O programa de Jovem Aprendiz é resultado de uma parceria da XP Inc. com a Leapy, plataforma de aprendizagem que busca desenvolver e efetivar jovens talentos em vagas não preenchidas pelas empresas.

“Estamos animados para dar início ao programa. Faz parte do DNA da XP investir em educação e sonhos. Apostar em jovens que serão nossos futuros líderes, também traz isso em sua essência”, destaca Wesley Miquelino, gerente de desenvolvimento organizacional e programas corporativos da XP Inc. “Estamos investindo na base, para tornar o mercado financeiro um local cada vez mais diverso e com oportunidades para todos. A combinação entre educação, inovação, tecnologia e empreendedorismo nos ajuda a criar oportunidades para que jovens em situação de vulnerabilidade possam trabalhar, receber por isso e estudar para que evoluam em uma profissão”, completa Miquelino.

Para o programa de Jovem Aprendiz, os jovens contarão com uma bolsa-auxílio, bolsa extra semestral, VR, plano médico, plano odontológico, Gympass, auxílio home office mensal, auxílio móveis home office e auxílio creche.