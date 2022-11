O meia Ed Carlos passou por uma cirurgia para corrigir a lesão no ombro que sofreu há uma semana, durante treinamento do Santos, e já está trabalhando no clube alvinegro. Após o procedimento bem-sucedido, o jovem de 21 anos começou o tratamento com o departamento de fisioterapia já na segunda-feira, no CT Rei Pelé.

De qualquer forma, o retorno será mesmo apenas no ano que vem. Ed Carlos deu esperanças aos torcedores santistas na reta final do Brasileirão. Após boa atuação, com direito a assistência, na goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, teve uma sequência de três jogos como titular, na vitória sobre o Red Bull Bragantino e nas derrotas para Corinthians e Flamengo. Lesionou-se depois do embate com os flamenguistas.

Promovido da base após Orlando Ribeiro assumir o comando técnico, o meio-campista fez seis jogos como profissional neste ano e tem vínculo com o Santos até julho de 2023. Conforme revelado pelo presidente santista Andres Rueda, em entrevista recente ao GE.com, o contrato tem uma cláusula de renovação automática por dois anos.

O Santos tem mais dois jogos para finalizar a temporada. Antes de jogar a última rodada contra o Fortaleza, encara o Botafogo na quinta-feira, quando Maicon, recuperado de lesão, pode reaparecer no time, após ficar no banco no empate com o Avaí. “Sabemos que que vamos enfrentar um adversário muito complicado fora de casa que também está na briga direta por uma vaga, mas o Santos FC é grande e tem que ir para o jogo, honrar a camisa e ir em busca do nosso objetivo, que é conquistar os três pontos”, afirmou o defensor

Para o duelo com o Botafogo, Orlando Ribeiro não contará com o volante Vinícius Zanocelo e o zagueiro Luiz Felipe, ambos suspensos. Recuperando-se de uma lesão no bíceps femural da coxa direita, o meia-atacante Soteldo, um dos principais jogadores da equipe, entrou oficialmente em fase de transição e vem trabalhando no gramado, mas é certo que não voltará a jogar em 2022.