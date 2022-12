O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta segunda-feira (19) a autorização para a oferta de três cursos de nível superior em Loanda, na região Noroeste do Paraná. A abertura das turmas atende uma demanda antiga da região, com a oferta de graduações focadas nos principais potenciais econômicos dos 12 municípios que compõe o Consórcio Intermunicipal da Área de Proteção Ambiental Federal do Noroeste do Paraná (Comafen).

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) será responsável pela implantação das graduações, ofertadas por tempo determinado, com amparo na Lei 20.933/2021. Chamada de Lei Geral das Universidades (LGU), a legislação definiu critérios para o custeio de novos cursos e possibilitou a ampliação das vagas sem o aumento de despesas para o Estado, entre outras inovações no processo de gestão universitária.

Inicialmente, serão disponibilizadas 40 vagas para cada turma dos três novos cursos de tecnologia em Agroecologia, Gestão de Turismo e Gestão de Produção Industrial. As formações possuem nível superior de ensino, mas são mais rápidas e focadas em uma determinada área do conhecimento do que os tradicionais bacharelados.

Segundo o governador, a abertura dos cursos faz parte de uma estratégia de análise das demandas e potenciais econômicos regionais, desenhada em parceria com as prefeituras. “A Unespar, assim como as demais universidades estaduais, entendeu a necessidade de ofertar cursos que vão ao encontro da vocação regional”, disse. “No caso de Loanda, que é uma cidade polo da região Noroeste, estes cursos vão ajudar ainda mais no desenvolvimento da região e qualificar pessoas para que permaneçam em seus municípios e colaborem com a economia local”.

“Estes três cursos são o primeiro passo pra expandir a presença cada vez maior da Unespar na região, e a missão do Governo do Estado é incentivar cada vez mais essa presença local e a visão inovadora. As universidades estaduais são um ativo importante e têm um papel fundamental nisso e a LGU também veio para colaborar nessa estratégia”, acrescentou o governador.

A criação dos cursos foi aprovada pelo Conselho Universitário da Unespar em 2020 a partir de demanda apresentada pelo Comafen. As vagas serão preenchidas por meio de processos seletivos da universidade estadual e as atividades acadêmicas serão realizadas na estrutura física da antiga Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná (Facinor).

Para o prefeito de Loanda, José Maria Fernandes, a cidade e as 11 demais localidades que compõe a Comafen só têm a ganhar com a expansão da Unespar. “Há tempos que o consórcio vinha lutando para isso acontecer e sem dúvidas o olhar do governo Ratinho Junior para a nossa região vai beneficiar todos os municípios do Comafen. O curso de Gestão em Turismo, especialmente, vai beneficiar toda a região, que tem atraído muitos turistas por estar às margens do Rio Paraná”, disse.

DIÁLOGO – A elaboração dos projetos políticos-pedagógicos para instalação dos três cursos contou com amplo envolvimento da comunidade local, atendendo orientação da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). Foram feitas visitas técnicas e reuniões com organizações do município e região, como representantes da indústria e do comércio local, produtores rurais, secretários da indústria e turismo das prefeituras e o Núcleo Regional de Educação de Loanda.

De acordo com o superintendente-geral de Ciência Tecnologia e Ensino, Aldo Bona, as primeiras turmas devem ser abertas para o curso de tecnólogo em Agroecologia no segundo semestre de 2023, sendo os outros finalizados até o fim do ano.

“Fizemos toda uma articulação regional e ficou definido que seria estratégico a oferta de cursos de tecnólogos que formassem profissionais em temas prioritários para a região”, explicou. “A Gestão da Produção Agroindustrial em Loanda, que é um polo da indústria de metais sanitários, a Gestão em Turismo, considerando o potencial da região de Porto Rico, e a Agroecologia porque os municípios são marcados por pequenas propriedades rurais”.

O presidente do Comafen e prefeito de Santa Cruz de Monte Castelo, Fran Boni, também destacou a importância do diálogo para a abertura dos cursos. “Assumimos a presidência do consórcio no mesmo ano em que o governador Ratinho Junior tomou posse, em 2019, e desde então reunimos prefeitos e os deputados que representam a região para para levar a faculdade estadual e gratuita a nossa região, com sede em Loanda. Foi um trabalho que envolveu muitos agentes políticos e técnicos da área e que hoje se concretiza”, comemorou.

PRESENÇAS – Também participaram do encontro o vice-governador Darci Piana; o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli; a reitora da Unespar, Salete Machado Sirino; e o vereador Rafael Guerreiro, de Santa Cruz de Monte Castelo.