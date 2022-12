Divulgação

É lá no pequeno Balneário Arroio do Silva, município com 14 mil habitantes em Santa Catarina, quase na fronteira com o Rio Grande do Sul, que a professora Lígia Souza dos Santos dedica seu trabalho para transformar a vida de crianças com deficiência de famílias de baixa renda.

Formada em pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) com especialização em Educação Especial e Inclusiva, Lígia se destacou dos demais participantes da premiação justamente pelo projeto que desenvolve com alunos com deficiência, do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, na Escola de Educação Básica Apolônio Ireno Cardoso.

“O trabalho com crianças com deficiência sempre fez meu coração bater mais forte. As pessoas precisam saber que esses alunos são capazes. Basta que recebam os estímulos adequados. Fazer com se sintam parte integrante e importante da escola”, afirma a vencedora.

“Estou muito honrada por terem escolhido meu projeto. Gratidão muito grande ao pessoal do Toda Matéria pela iniciativa. Esse prêmio faz toda diferença na vida de nós professores. Ele reafirma que estou no caminho certo no trabalho que estou fazendo”, destaca Lígia.

O Prêmio Toda Matéria – Professor do Ano foi lançado por um dos maiores sites de conteúdo educacional do Brasil, o todamateria.com.br – criado e gerenciado pela editora portuguesa 7Graus.

Foram avaliadas 103 inscrições que preencheram os critérios do regulamento, vindas de todas as regiões do país.

A avaliação levou em conta, principalmente, a relevância do trabalho desenvolvido para a educação e o impacto que isto teve nos alunos ou na comunidade escolar.

“O objetivo deste concurso foi dar visibilidade e reconhecimento aos professores do ensino fundamental e médio das escolas públicas ou particulares do Brasil. O reconhecimento ganha mais importância pela forma de participação. Nenhum professor podia se inscrever, apenas outras pessoas podiam indicar os docentes”, explica Paulo Stenzel, head de marketing da 7Graus.

Pelas regras, as indicações dos profissionais que concorreram ao título do Toda Matéria foram feitas pela própria comunidade escolar: a comissão julgadora aceitou indicações de alunos, ex-alunos, pais e profissionais da educação que tenham presenciado os feitos do indicado.

Todas as inscrições deviam ser fundamentadas e documentadas, o que certamente reduziu o número de inscritos, mas aumentou a qualidade das inscrições.

A vencedora e as menções honrosas foram decididas por um júri composto por profissionais ligados à educação e que fazem parte da equipe do Toda Matéria.

“O júri baseou a escolha na importância que atribuiu à atuação da Lígia com crianças com deficiência e na comprovação desse trabalho através de documentos, principalmente vídeos, entrevistas, onde foi possível ouvi-la e ver o produto final de seu trabalho, ou seja, o livro feito por seus alunos com contos e desenhos”, argumenta o head da 7Graus.

“A avaliação dos casos acabou tendo bastante impacto emocional nos jurados, ainda mais porque todos são também professores e muitos vêm de famílias de professores. Isso tornou difícil a escolha final da vencedora, já que os demais finalistas, que receberam menções honrosas, eram igualmente inspiradores. No fim, com base na reavaliação dos documentos que acompanhavam as candidaturas, a candidata mais consensual para a vitória foi mesmo a professora Lígia”, conclui Stenzel.

A indicação

Lígia foi indicada pelo colega de trabalho, Armindo Costa da Rosa Júnior, professor de química na mesma escola.

“O projeto da professora Lígia começou com uma aluna que queria aprender a desenhar no computador. Com essa experiência, ela percebeu que a iniciativa poderia ser aplicada nos outros alunos com deficiência, com ótimos resultados pedagógicos”, explica Armindo.

Segundo ele, a ideia da indicação foi fazer com que o projeto com as crianças com deficiência ganhasse mais visibilidade e inspirasse profissionais de outras escolas.

“Depois ela criou um livro com os desenhos e as histórias dos alunos. Foi impressionante ver a alegria dos pais e das crianças. Sou muito grato por ter a Lígia como colega de trabalho. Sei do amor que ela tem por seus alunos. Isso faz toda diferença na vida destas crianças e suas famílias. Queria que mais pessoas soubessem do trabalho dela. Por isso, fiz a indicação para o prêmio”, afirma.

Além da vencedora, a comissão julgadora também concedeu outras cinco menções honrosas.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado desta primeira edição. Acreditamos que cumprimos a função de reconhecer estes profissionais e ajudar a incentivar o desenvolvimento da educação”, finaliza Paulo Stenzel.

Após o sucesso da primeira edição, a realização do Prêmio Toda Matéria de 2023 já está confirmada pela 7Graus.

MAIS DADOS

Os prêmios para a vencedora são:

Certificado de Vencedora do Ano de 2022;

Notebook Lenovo IdeaPad 3i;

Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G;

Vale Viagem da CVC no valor de R$ 4.000,00.

Cada uma das Menções Honrosas vai receber um certificado e um voucher da Amazon no valor de R$ 500,00

Vencedora

Lígia Souza dos Santos é professora de Atendimento Educacional Especializado (AEE), na Escola de Educação Básica Apolônio Ireno Cardoso, em Balneário Arroio do Silva, município de Santa Catarina.

Preocupada com o aspecto humano dos seus alunos, com empatia, paciência e muita criatividade, ela estimula os discentes e trabalha com as suas potencialidades. Foi assim que surgiu o projeto de um livro, com histórias e ilustrações com autoria deles próprios.

O pontapé inicial foi dado por uma aluna de 12 anos que queria desenhar – mas, não era no papel, era no computador. Foi quando a professora Lígia mostrou o paint e ensinou-lhe a usar. O desenho era cheio de detalhes, e a professora quis entender qual o seu significado; questionando a aluna, obteve as respostas e, juntando tudo, uma história!

Entusiasmada, a professora fez o mesmo com outros alunos e o resultado foi um livro de contos, com direito à noite de lançamento e uma sessão simbólica de autógrafos.

Com esse projeto, a professora mostrou, efetivamente, como é possível incluir os alunos especiais num mundo em que qualquer um de nós, com os estímulos adequados, pode ir longe.

Menções Honrosas

Kátia Cantão Mundin é professora de Informática e Robótica Educacional em Lucas do Rio Verde, município do Mato Grosso.

Superando as dificuldades de equipamentos e infraestrutura, desafiou seus alunos a participar em vários eventos e torneios, nos quais foram premiados.

Noel Carvalho dos Santos Junior é professor de música em Cornélio Procópio, município do Paraná.

Emprestando os seus próprios instrumentos, o professor Noel conseguiu formar uma banda marcial numa escola com poucos recursos, em que os alunos nunca tinham tocado ou visto certos instrumentos musicais.

Marcello D’Lucas é professor de artes e teatro em Brasília.

O professor criou uma companhia de teatro numa escola pública de ensino médio, que tem recebido reconhecimento no Distrito Federal. Através da companhia, o professor Marcello conseguiu transformar a escola num ambiente motivador, em que os alunos querem estar.

Lucilene de Pinho Ferreira é professora de educação física, dança, arte e cultura na Comunidade Quilombo de Mata Cavalo, no município de Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso.

Por uma educação igualitária e inclusiva, a professora desenvolve um projeto que tem como objetivo resgatar os saberes quilombola.

Linaldo Luiz de Oliveira é professor de ciências em Mogeiro, município da Paraíba.

O professor inovou as aulas da sua disciplina ao desenvolver o pensamento científico nos seus alunos e trabalhar a interdisciplinaridade. Dentre os vários projetos desenvolvidos, um

deles motivou a investigação do uso de animais silvestres pelas comunidades tradicionais e o resultado foi a criação de um livro eletrônico com o material desenvolvido pelos próprios alunos.