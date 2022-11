Ele era um dos cotados para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, mas uma lesão multiligamentar no joelho, em jogo com o Bragantino, o tirou de cena. Em recuperação no Atlético-MG, Guilherme Arana ouviu a convocação de Tite e disse ter sofrido uma recaída em suas emoções.

“Estava tranquilo e com a cabeça boa, já tinha superado isso. Mas quando acompanhei a convocação, fiquei um pouco triste. Mas são coisas da vida, que só um jogador pode passar”, afirmou o lateral em entrevista à Rádio Itatiaia.

Em função da gravidade da lesão, o jogador teve de ser submetido à cirurgia. Em evolução no tratamento, ele já abandonou as muletas e espera superar logo essa fase de recuperação.

“Faz parte do processo e ainda estou sofrendo bastante. Mas confesso que estou feliz por não usar mais as muletas. Poder colocar os pés no chão, caminhar e brincar com meu filho faz muito bem”, completou.

Arana chegou a comemorar o feito com uma postagem e suas redes sociais anunciando o fim da fase das muletas. “Até nunca mais. Mais uma fase concluída”, escreveu o atleta.

Na convocação feita por Tite, Alex Sandro, da Juventus, e Alex Telles, do Sevilla, acabaram sendo convocados para a lateral esquerda da seleção brasileira.