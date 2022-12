O presidente da Argentina, Alberto Fernández, sugeriu nesta terça-feira, 6, a eventual criação de um banco central do Mercosul. Durante a reunião de cúpula do grupo, o líder argentino disse que não seria “uma loucura” a criação da autoridade monetária comum. “Não é loucura para o Brasil, e não é loucura para a Argentina”, afirmou. Na ocasião, o governo brasileiro era representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão.

O encontro foi realizado no Uruguai, e contou com uma série de discussões sobre acordos comerciais. A reunião marcou ainda a rotatividade da presidência do Mercosul, que passa agora a ser ocupada pela Argentina.