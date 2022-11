O candidato Chiang Wan-an, do partido nacionalista, conquistou a prefeitura de Taipei, capital de Taiwan, após as eleições locais que aconteceram neste sábado, dia 26. O pleito de hoje determinará o peso dos principais partidos antes das eleições presidenciais de 2024. Após o resultado, Wan-an disse que deixará “o mundo ver a grandeza de Taipei”. O partido nacionalista também conquistou cadeiras em Taoyuan, Taichung e Nova cidade de Taipei. Chiang estava concorrendo contra o czar da saúde de Taiwan, Chen Shih-chung, do Partido Democrático Progressista (DPP), e o vice-prefeito Huang Shan-shan, que é apoiado pelo titular Ko Wen-je, líder do Partido Popular de Taiwan. Tanto Chen quanto Huang deixaram seus cargos para a corrida. Fonte: Associated Press.