No jogo que vai marcar a despedida desta edição do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem problemas para enfrentar o Goiás neste domingo, no estádio da Serrinha. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Patrick e André Anderson, suspensos, além de outras baixas por motivo de lesão.

Com possibilidades remotas de conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem (precisa vencer seu compromisso e torcer por uma combinação de resultados), o treinador aproveitou a atividade desta sexta para fazer um esboço do que pretende colocar em campo em Goiânia.

Reinaldo e Luizão participaram do treinamento e devem ser utilizados contra os goianos. A dupla, que não chegou a um acordo com a diretoria em relação à permanência no clube, pode estar encerrando o ciclo no Morumbi. A tendência é que Ceni utilize uma linha com três zagueiro com Rafinha, Ferraresi e Léo no trio defensivo.

Na frente, Luciano e Calleri estão definidos. Na criação, a missão de municiar os atacantes deve ficar sob responsabilidade do meia Igor Gomes. No trabalho tático, Rogério comandou um treino tático em no final, fez um trabalho de finalização.

O técnico são-paulino recebeu ainda uma vista especial. Ed Carlos e Ricardo Oliveira, ex-companheiros de São Paulo, estiveram no CT para acompanhar o treinamento.

Com 51 pontos e na 11ª colocação, o time do Morumbi tem dois a menos que o Botafogo, oitavo colocado e dono da última vaga para a Libertadores. Os cariocas encerram a sua participação no Brasileiro jogando em Curitiba, diante do Athlético-PR. Fortaleza e América-MG, ambos com 52 pontos, também estão na briga por um lugar no torneio continentão mais importante da América do Sul.