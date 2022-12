Com um show de Joel Embiid e James Harden, o Philadelphia 76ers superou o New York Knicks por 119 a 112, neste domingo, no Madison Square Garden, e acumulou a oitava vitória consecutiva na temporada regular da NBA. Trata-se da maior série invicta do campeonato neste momento, ao lado do Brooklyn Nets.

Curiosamente, Sixers e Nets disputam posições na tabela da Conferência Leste. Com o novo triunfo, o 20º em 32 jogos, o time da Filadélfia figura no quinto lugar, uma colocação abaixo do Brooklyn. Já os Knicks, com a terceira derrota seguida, aparece no sexto posto, dentro da zona de classificação direta aos playoffs.

Em grande momento, os visitantes tiveram dificuldade para conter os Knicks no primeiro quarto. A equipe de Nova York liderou o período com uma vantagem de 12 pontos: 37 a 25. A reação começou no quarto seguinte, quando os Sixers praticamente devolveram o placar do início. E deslancharam no segundo tempo, construindo a maior parte da vantagem somente no último quarto.

O bom confronto foi desequilibrado por Embiid, responsável por 35 pontos e oito rebotes, e James Harden, autor de um “double-double” de 29 pontos e 13 assistências. O reserva Georges Niang saiu do banco para anotar 16 pontos.

Pelos Knicks, Julius Randle foi o principal destaque, com 35 pontos. Jalen Brunson e Mitchell Robinson registraram um “double-double” cada, de 23 pontos e 11 assistências e 10 pontos e 16 rebotes, respectivamente. A equipe de Nova York somou sua 16ª derrota – soma 18 triunfos.