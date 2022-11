A equipe de Ed Sheeran ajudou a polícia de Suffolk, da Inglaterra, a resgatar uma mulher durante as filmagens de seu novo videoclipe, segundo a BBC News nesta sexta-feira, 4. As buscas foram realizadas durante a noite nas praias do sul e norte de Lowestoft, uma cidade da Inglaterra.

Os funcionários do cantor transportaram os policiais pela praia até os oficiais encontrarem a mulher no mar e a retirarem da água. Ela recebeu tratamento médico em uma ambulância que estava no local.

“Gostaríamos de agradecer às pessoas que filmavam com Ed Sheeran nas proximidades, enquanto ajudavam e auxiliavam a transportar os policiais pela praia”, agradeceram os oficiais com uma publicação no Facebook.

Uma multidão se reuniu para acompanhar a gravação no local e aproveitou para tirar fotos com ele.

Ainda conforme à BBC News, a música e o clipe fazem parte do próximo disco do cantor, que estreará em 2023.

Sheeran, inclusive, arquivou todos os seus posts e publicou uma imagem no Instagram na qual aparecia em uma praia com céu nublado. “Saindo agora [da rede social] até 2023. Nos vemos no ano novo. Muito amor, Ed”, legendou.