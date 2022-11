Jelena Djokovic, esposa de Novak Djokovic, defendeu o marido das especulações levantadas após a divulgação de um vídeo gravado na arquibancada da Accor Arena, durante a semifinal do Masters 1000 de Paris. As imagens mostram Ulises Baido, fisioterapeuta do sérvio, misturando uma bebida em uma garrafa. Quando percebem que estão sendo gravados, outros membros do staff do tenista se posicionam para tirar Baido da vista da câmera. Em seguida, o profissional entrega a garrafa para uma gandula levar a Nole.

Realizar misturas com substâncias legais de ação rápida é uma prática comum entre membros das equipes dos tenistas. O que chamou a atenção foi a movimentação para que o fisioterapeuta não fosse gravado. Para Jelena, o vídeo não mostra nada de suspeito e o episódio trata-se apenas de pessoas querendo privacidade.

“Não vejo nada suspeito. Na verdade, vejo pessoas tentando manter a privacidade sobre seus assuntos em um mundo em que todo mundo pensa que tem o direito de apontar uma câmera para você quando bem entenderem. Aparentemente, querer/tentar manter a privacidade faz de você suspeito hoje em dia”, escreveu Jelena no Twitter, em resposta ao usuário que compartilhou o vídeo.

Também nos comentários, outro usuário pediu a ela que providenciasse uma resposta firme de Djokovic, que não se pronunciou sobre o assunto. “Ele vai falar quando estiver pronto para falar”, respondeu a esposa. “Essa loucura de fazer pessoas falarem sobre algo para o qual não estão prontas porque outros estão impacientes é um absurdo. Sente-se um pouco em silêncio. Nem tudo que você vê é controverso. Pode ser privado. Isso é permitido?”, concluiu.

O ex-número 1 do mundo venceu a partida em questão, contra Stefanos Tsitsipas, antes de perder a final para Holger Rune. Em julho deste ano, já havia sido questionado sobre sua suplementação em Wimbledon. Na ocasião, afirmou, rindo, que estava tomando uma “poção mágica”.