O mês de dezembro é especial e o Trem Caiçara, que percorre os trilhos da antiga Estrada de Ferro Donna Izabel, entre os municípios de Antonina e Morretes, no Paraná, traz uma atração convidativa aos passageiros: o “Expresso de Natal”.

Com a Maria Fumaça e os vagões de passageiros iluminados, a programação contará com 18 passeios ainda mais fascinantes, com muita música, diversão e encantamento. O projeto proporcionará a magia do Natal para todos os públicos e terá, entre as atrações, cantores na plataforma da estação recebendo os passageiros e, ao lado do painel, o presépio (local especial para fotos dos passageiros) e atores distribuindo mensagens. Dentro dos vagões haverá declamação de poemas sobre o espírito do Natal, a fraternidade e a importância de olhar para o outro, e também o Papai Noel estará presente durante todo o passeio.

Rafael Fontana, diretor da NSB Operadora, que é parceira da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) na realização dos passeios, destaca a relevância da atração especial. “Além de poder contemplar as belezas da região e da Serra do Mar paranaense, queremos receber a todos no Expresso de Natal com muito encantamento, música e, principalmente, com a magia dessa época tão significativa para as famílias”, enfatiza.

Horários e bilhetes

Os passeios acontecem nos dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro. Os roteiros ocorrem nos sábados, dias 3, 10 e 17, com duas opções de horários: às 14h30min, partindo da Estação Ferroviária de Antonina a Morretes, e às 16h30min da Estação Ferroviária de Morretes a Antonina. Nos domingos, dias 4, 11 e 18 de dezembro, serão quatro opções de roteiros: durante a manhã, às 9h, com partida da Estação Ferroviária de Antonina a Morretes e, às 11h, de Morretes a Antonina. À tarde, os roteiros são às 14h30min, com saída da Antonina a Morretes e, às 16h30min, da Estação Ferroviária de Morretes a Antonina.

O passeio tem 1 hora de duração (somente ida) e o retorno dos passageiros às estações de partida do trem acontece por meio de transporte rodoviário. O valor do passeio por pessoa é de R$ 70,00 (adulto), R$ 56,00 (criança de 6 a 10 anos) e criança de colo (0 a 5 anos) não pagam. Os bilhetes são limitados e estão à venda no site www.tremcaicara.com.br ou pelo telefone/whats (47) 3307-9977.

Mais sobre os passeios

O passeio do Trem Caiçara é realizado com a locomotiva a vapor Mogul nº 11, fabricada em 1884. É a única Maria Fumaça em operação em todo o Estado do Paraná e a mais antiga ainda em operação no Brasil. É um passeio regular, que percorre o trecho de 16 quilômetros da antiga Estrada de Ferro Donna Izabel, entre os municípios de Antonina e Morretes, no Paraná, em meio à Mata Atlântica, e atravessa pontes, chácaras e manguezais.

No Trem Caiçara, emoção, história e natureza estão mescladas em um único passeio. Fazer essa viagem é recordar uma época, através de um passeio de Maria Fumaça, onde se vive a experiência única de viajar no tempo, entre mata nativa, propriedades que margeiam a estrada de ferro, além de passar por pontes construídas com engenharia que perduram por mais de um século.