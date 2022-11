A Fórmula 1 vive um desafio logístico a cada ano. O aumento do número de Grandes Prêmios no calendário constrói um quebra-cabeças para os organizadores da categoria máxima do automobilismo mundial. Se comparados os calendários de 2013 (19 corridas) e 2023 (24 corridas), a distância percorrida pelos pilotos da F-1 aumentou em quase uma volta a mais na Terra, cerca de 35 mil quilômetros.

Em 2013, ainda sob a hegemonia de Bernie Ecclestone como chefão da categoria, a Fórmula 1 já havia aberto seu calendário para o Oriente Médio, mas o foco estava em grande parte concentrado no Sudeste Asiático e Extremo Oriente, com provas em Cingapura, Malásia, Índia, China, Coreia do Sul e Japão. Abu Dabi e Bahrein já integravam a lista de Grandes Prêmios, mas em 2023, eles têm a companhia do Catar e da Arábia Saudita, enquanto Malásia, Índia e Coreia do Sul, por exemplo, não fazem mais parte do calendário há alguns anos. O próprio ensaio para o Vietnã ser incorporado ao calendário foi abandonado recentemente após problemas políticos na cidade de Hanói.

Para a próxima temporada, a Fórmula 1 chegará próxima ao número mágico de 25 Grandes Prêmios, acordados no Pacto de Concórdia entre as equipes e a organização, hoje liderada pela Liberty Media com o antigo diretor da Ferrari, Stefano Domenicali, como CEO. Em 1991, ano em que Ayrton Senna faturou o último título brasileiro na F-1, o calendário contava com 16 corridas.

Para 2023, a Fórmula 1 terá relevantes alterações em seu calendário. A França, que vinha sediando seu GP na cidade de Le Castellet, deixa a categoria. Em seu lugar, três países se somam. A China retoma sua posição em Xangai, após três temporadas ausente por causa da pandemia de covid-19. O Catar hospedou uma corrida em 2021 e assinou um vínculo de dez anos. Na atual temporada, o país do Oriente Médio não recebeu corridas por causa da Copa do Mundo. Mas a grande novidade do próximo ano é Las Vegas. A cidade em Nevada é um dos palcos mais famosos dos Estados Unidos, com vida noturna bastante agitada, além das atrações turísticas associadas aos cassinos.

VEGAS, BABY!

O novo GP de Las Vegas guarda muitas particularidades. O circuito de rua será montado na principal via da cidade, a Las Vegas Strip. Exceção no calendário, a prova principal será disputada na noite de sábado, às 22h (no horário local), 2h de domingo no Brasil. A explicação se relaciona ao televisionamento da corrida para impedir que o evento invada a madrugada ou manhã de segunda-feira em polos importantes, como Europa e Ásia. O evento, em 2023, está agendado para 18 de novembro.

A alteração no calendário também causa impacto ao GP de São Paulo. Comumente disputado em meio ao feriado nacional de 15 de novembro, a prova no Autódromo de Interlagos passará para o feriado do Dia de Finados, tendo a corrida principal no dia 5 de novembro.

NÚMEROS

Em 2013, para completar o calendário, incluindo os treinos de pré-temporada, os pilotos de Fórmula 1 tiveram de percorrer aproximadamente 98 mil quilômetros. Em 2022, esse número chega a 120,6 mil quilômetros. Na próxima temporada, o recorde de 133,6 mil quilômetros percorridos. Um aumento de quase um terço de uma volta na Terra, que tem 40 mil quilômetros de perímetro.

“Nós contamos com a experiência de equipes específicas de cada região que oferece suas particularidades, como quando você tem um novo calendário, como Miami este ano e Las Vegas no próximo. De maneira a colaborar com o evento planejado, nós enviaremos pessoas para áreas específicas para organizar a nossa logística”, explica John Williams, chefe da DHL UK Motorsports. A DHL tem, há 18 anos, uma parceria com a Fórmula 1 para os transportes de todos os equipamentos das escuderias entre os palcos que recebem a categoria.

QUEBRA-CABEÇAS

A Fórmula 1 tem como meta zerar as emissões de carbono até 2030. Um dos passos relevantes para tal é replanejar o calendário, aproximando os eventos geograficamente para evitar grandes deslocamentos. Uma das dificuldades encontradas se dá com os organizadores de cada Grande Prêmio. A disputa por uma posição vantajosa no calendário é intensa e envolve questões climáticas. A Fórmula 1 opta por colocar as provas europeias durante o verão, enquanto locais com o clima mais quente são preferencialmente alocados no outono ou inverno, casos de Austin, Cidade do México, Sakhir, Doha, Jeddah e Abu Dabi.

O aumento do número de corridas por temporadas desassociado a uma redefinição do ordenamento das provas vai na contramão do desejo futuro da Fórmula 1. Até 2030, se mantida a meta de zerar emissões líquidas de carbono, a organização do calendário deverá ser revisitada obrigatoriamente. O transporte dos pilotos e dos equipamentos usados pelas escuderias variam de modal, podendo ser por via terrestre, aérea ou marítima. Aviões, caminhões, trens e navios emitem muitos gases poluentes.

“As dificuldades de 24 corridas são exatamente com relação à expectativa de um novo evento. Nós buscamos aprender e olhar para tudo de forma construtiva, recrutando pessoal para ficar uma temporada no local em treinamento, aperfeiçoando competências e reconhecendo as expectativas e necessidades do cliente, que, neste caso, é a Fórmula 1?, pontua Williams.

Antes de começar a planejar a próxima temporada, a Fórmula 1 tem seu último compromisso de 2022 já neste fim de semana. Em mais um desafio logístico, o circo da F-1 pousa em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Confira o calendário de 2023 da Fórmula 1:

5 de março – GP do Bahrein

19 de março – GP da Arábia Saudita

2 de abril – GP da Austrália

16 de abril – GP da China

30 de abril – GP do Azerbaijão

7 de maio – GP de Miami

21 de maio – GP da Emília Romagna (Itália)

28 de maio – GP de Mônaco

4 de junho – GP da Espanha

18 de junho – GP do Canadá

2 de julho – GP da Áustria

9 de julho – GP da Inglaterra

23 de julho – GP da Hungria

30 de julho – GP da Bélgica

27 de agosto – GP da Holanda

3 de setembro – GP da Itália

17 de setembro – GP da Cingapura

24 de setembro – GP do Japão

8 de outubro – GP do Catar

22 de outubro – GP dos EUA (Austin)

29 de outubro – GP do México

5 de novembro – GP de São Paulo

18 de novembro – GP de Las Vegas

26 de novembro GP de Abu Dabi