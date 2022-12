Em razão de uma falha elétrica na manhã desta terça-feira, 13, os trens da Linha 4-Amarela do Metrô estavam funcionando com velocidade reduzida até pelo menos as 9h30, de acordo com a ViaQuatro, concessionária que administra a linha. Entre 7h30 e 8h48, uma oscilação de energia paralisou a circulação de trens na via.

Embora o problema no Metrô tenha ocorrido no momento em que forte chuva atingia a cidade, a ViaQuatro não informou se o defeito elétrico foi provocado pela condição climática.

Apesar de a empresa informar que a operação já começou a ser normalizada, passageiros ainda relatam superlotação em plataformas e trens parados na Linha 4-amarela. Alguns usuários disseram nas redes sociais que só o trajeto entre Paulista e Vila Sônia estava em funcionamento.