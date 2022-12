O evento Farofa da Gkay começa nesta segunda-feira, 5, em um hotel em Fortaleza, no Ceará, e, pela primeira vez, poderá ser visto pela televisão. A influenciadora Gessica Kayane, organizadora da festa que reúne centenas de celebridades, fechou um acordo com o Multishow e com o Globoplay para a transmissão da farra.

Tanto na televisão, quanto no streaming, o evento começa a ser exibido a partir das 22h entre os dias 5 e 8 de dezembro. Além dos shows que ocorrerão no palco montado no resort, a transmissão também terá entrevistas com convidados.

Neste ano, grandes nomes da música nacional estarão presentes e cantarão na festa, incluindo Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Wesley Safadão.

Confira os shows que poderão ser vistos pelo Multishow ou pelo Globoplay:

Segunda-feira, 5 de dezembro:

22h: Pedro Sampaio

0h: Pabllo Vittar

1h: Luisa Sonza

Terça-feira, 6 de dezembro:

22h: Matuê

23h30: Léo Santana

1h15: Wesley Safadão

Quarta-feira, 7 de dezembro:

22h: Simone Mendes

0h: Anitta e convidados

1h15: Ivete Sangalo

Alguns ambientes da Farofa da Gkay não serão mostrados para o público. É o caso, por exemplo, do “dark room”, espaço na festa apelidado pela influenciadora como o “canto da pegação”.

Além disso, como a transmissão começa a partir das 22h, só será possível acompanhar as manhãs e tardes do evento através dos stories do perfil oficial da festa ou dos convidados.