(Valquir Aureliano)

Um grupo de fãs do cantor Harry Styles, que se apresenta em 10 de dezembro em Curitiba, já estava acampado, nesta manhã de quinta-feira, 10 de novembro, em frente aos portões da Pedreira Paulo Leminsky, local do show. Eles chegaram no local no dia 5 de novembro. E tudo isso para garantir o direito de estar o mais perto possível do astro que já fez parte da banda One Direction, formada em 2010 no Reino Unido, junto com Louis Tomlinson, Liam Payne e Niall Horan.

E para quem pensa que esse pessoal que fica um mês na fila para ver um artista não tem o fazer, o segredo é planejamento e, claro, uma paixão enorme pelos seus astros. No caso dos fãs do Harry, o grupo chamado de Campvarrys é formado por 65 pessoas que seguem uma planilha de revezamento. Eles têm até crachá com o nome de cada um dos integrantes.

“Com isso ninguém perde aula ou trabalho”, conta Vitória Bezerra Bueno, 23 anos, médica veterinária, uma das integrantes do grupo responsável pelo acampamento nesta manhã de quinta. Ela atua em um hospital veterinário e conta que com o esquema montado por outra fã de Harry, a Sabrina Araújo, 24 anos, Customer Success Manager.

Elas contam que o planejamento do acampamento começou em maio e tem planejamento por escalas semanais. E para garantirem a segurança, o acampamento conta até com um segurança. “Tem pais e namorados que vem para cá também e passam à noite no carro”, conta Vitória. Ela lembra ainda que o pessoal do acampamento tem o apoio de “Dona Rosa”, que mora em cima do Ópera Café, estabelecimento ao lado da Pedreira.

O grupo, segundo Vitória, se conheceu no fila do ingresso do show, onde Sabrina chegou a ficar 20 horas para garantir a entrada para as integrantes. “Eu fiquei responsável por elas pelas 20 horas de fila que pegamos na compra e, desde então, continuamos com o grupo pra que no dia do show a gente também estivesse juntas pra encarar essa maratona, como não éramos um número suficiente de meninas pra fechar uma escala de 40 dias, eu abri pra outras pessoas amigas e seguidoras minhas pra montar o grupo oficial”, conta.

Sabrina conta que já fez um esquema parecido pro show do Louis, outros ex-One Direction, ao dia da bilheteria, mas com outro grupo de fãs. O trabalho, que é gratuito segundo Sabrina, é que a organização de suprimentos, financeira, escala de horários, divulgação, design, redes sociais (marketing) é profissional.

A Sabrina, uma das nossas organizadoras, também ajuda a organizar outras sete barracas que são de fãs de fora de Curitiba. “Além da barraca 1 e 2, eu ajudo mais 250 meninas que vem de fora a encontrarem outras para se ajudar no dia do show. Tem pessoas até do Acre nos grupos”, conta.

“É algo que demanda muito tempo e dedicação, porque além disso eu tenho meu trabalho de verdade e uma vida fora de fã, mas é muito prazeroso receber todo o carinho e apoio por parte delas”, diz. Para quem ainda quem quiser encontrar a Sabrina para falar sobre os shows deles, ou seja, dos quatro ex- integrantes do One Direction, o contato é o instagram é @sabrinaaum