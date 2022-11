A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Loretta Mester, afirmou nesta quinta-feira, 10, que as notícias do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de outubro nos Estados Unidos foram positivas, e que a inflação deve começar a desacelerar e atingir a meta de 2% em 2025. No entanto, em palestra na Markus Academy, a dirigente disse que há riscos de maior alta para as projeções de inflação, e que a autoridade irá realizar mais elevações de juros para deixar política suficientemente restritiva.

“É melhor tomarmos o risco de agir demais do que o de fazer pouco”, afirmou. Segundo ela, o nível do aperto monetário irá depender do quanto inflação será persistente. A política deverá ficar restritiva e permanecer assim por um tempo nos EUA, de acordo com Mester, que indicou que “demorará algum tempo para conseguirmos chegar na meta de 2% de inflação”.

Segundo a dirigente, para levar inflação para a meta, “precisamos de desaceleração no mercado de trabalho”, que ainda está apertado. Mester espera uma desaceleração da economia e que o crescimento do PIB fique abaixo da tendência neste ano e no próximo. Ela reconheceu as dificuldades causadas pelas repercussões, mas disse que a inflação está inaceitavelmente alta, e é o grande desafio enfrentando a economia.

De acordo com Mester, as projeções subestimaram persistência da inflação nos últimos dois anos, e é preciso ter atenção às expectativas de inflação para os próximos meses.

A dirigente comentou ainda como questões do cenário externo podem afetar os EUA. Segundo ela, no Reino Unido, nas últimas semanas, os mercados ficaram voláteis, e o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) foi muito bem. “Era um grande desafio, e souberam comunicar necessidade de estabilizar situação”, afirmou.