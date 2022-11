O dirigente do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller afirmou nesta quarta-feira, 16, que, olhando para a reunião de dezembro, os dados das últimas semanas lhe deixaram “mais confortável” para considerar reduzir para uma alta de 50 pontos-base a taxa de juros, depois dos seguidos aumentos de 75 pontos nas últimas decisões. Em evento da Universidade do Arizona, o dirigente ponderou, e disse que não fará um julgamento sobre isso até ver mais indicadores, incluindo o próximo relatório de inflação do índice de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) e o payroll.

“Vimos moderação em algumas medidas de inflação em outubro, mas ela segue um nível que permanece inaceitavelmente alto”, apontou. Segundo ele, embora a desaceleração no último índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) seja uma notícia bem-vinda, “devemos ser cautelosos ao ler demais em um relatório de inflação”.

“Não sei até que ponto essa desaceleração dos preços ao consumidor será sustentada. O recente relatório da CPI é um desenvolvimento positivo, mas preciso ver mais progresso”, afirmou Waller. “Como muitos outros, espero que este relatório seja o início de uma queda significativa e persistente da inflação. Mas os formuladores de políticas não podem agir com base na esperança. Não serei enganado por um relatório e continuarei a observar os dados entre agora e a reunião de dezembro antes de decidir sobre o próximo passo para a política”, disse.

“Acredito que a política está apenas em território restritivo hoje, então mais aumentos nas taxas de juros são necessários para reduzir a inflação”, apontou o dirigente.