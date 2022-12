Felipe Neto publicou um tuíte em que criticava os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, que têm feito falas sobre a possibilidade de haver uma disparada dos preços dos combustíveis a partir de 1º de janeiro, depois que Lula assumir. Marcelo de Carvalho, apresentador e um dos sócios da RedeTV!, não gostou do posicionamento do influencer e rebateu.

Em seu texto, Neto, que fez campanha para Lula nestas eleições, defendia que a redução nos preços dos combustíveis experimentada neste ano não foi resultado da boa condução da economia por Bolsonaro.

“O melhor é ver ‘bolsominion’ [sic] debochando que a gasolina vai aumentar dia 1° por culpa do Lula”, escreveu Neto. “Bolsonaro usou manobras artificiais com data de término dia 1° para deixar o preço do combustível mais baixo nas eleições.”

Carvalho, que é bolsonarista, retuítou a publicação de Neto e, em seu comentário, questionou a honestidade do influencer. “Eu me pergunto se é ignorância, idiotice, ou pura má fé alguém alegar que aumentar o imposto não gera aumento imediato no combustível, na cadeia toda, inflação, e impacto direto no custo de vida”, publicou.

O influencer, por sua vez, não deixou a provocação sem resposta. “Você não consegue fazer a RedeTV! ter mais de 1 ponto de audiência, deve ser difícil mesmo entender alguma coisa.”