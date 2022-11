O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) caiu 0,55% na segunda prévia de novembro, informou nesta segunda-feira, 21, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A deflação é menos intensa do que a registrada no segundo decêndio de outubro, quando o índice cedeu 0,83%. Apenas um dos componentes do IGP-M registrou recuo nesta leitura. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) caiu 0,90%, após sofrer retração de 1,19% na medição anterior. Em contrapartida, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou de alta de 0,29% para 0,54% e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) avançou 0,17%, ante queda de 0,06%.