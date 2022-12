Apesar da alta de 0,3% da produção industrial entre setembro e outubro, sinais de desaceleração em vários segmentos industriais levam a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) a esperar “baixo dinamismo” das atividades nos próximos meses e queda de 0,5% da produção em 2022. Se confirmada, será a sexta retração em dez anos, lembrou a entidade em relatório.

Os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) foram divulgados nesta sexta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Após uma forte recuperação durante o ano de 2021 e os primeiros meses de 2022, algumas atividades indicam desaceleração. O mapa (de calor da indústria, com dados de outubro de 2021 a outubro deste ano) mostra que, na indústria de transformação, 17 atividades estavam acelerando e três, desacelerando em outubro de 2021; no mesmo período de 2022, esse resultado foi revertido, com apenas cinco atividades acelerando e 12 arrefecendo”, avaliou a Fiesp.

O resultado de outubro divulgado pelo IBGE veio em linha com a projeção mensal da Fiesp, que também era de avanço de 0,3%.

A Fiesp lembrou que, com os últimos resultados, a atividade industrial segue defasada em 2,1% em relação ao nível pré-pandemia, considerado o mês de fevereiro de 2020.

A entidade argumentou que, mesmo com o crescimento de outubro, uma expansão mais forte do setor vem sendo limitada por fatores desfavoráveis, como aperto monetário, elevado nível de incerteza na economia, cautela em relação às cadeias globais de fornecimento e à demanda externa. “Nesse contexto, a perda de dinamismo vem se propagando entre os segmentos”, disse no documento.