A Fitch reafirmou o rating da Índia em BBB-, com perspectiva estável. Em comunicado, a agência diz que a avaliação reflete uma “perspectiva de crescimento robusto” em relação aos pares, com finanças externas ainda resilientes, mas com isso contrabalançado pelas “finanças públicas fracas”, com déficits e dívida elevados em relação aos pares, além de pontos fracos em itens como indicadores de governança do Banco Mundial e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

A Fitch vê a Índia “relativamente isolada da perspectiva global sombria em 2023”, diante de sua dependência modesta da demanda externa. De qualquer modo, a queda em suas exportações, a maior incerteza e juros mais altos devem desacelerar o crescimento do país a 6,2% no ano fiscal de 2024.

A agência também diz que há desafios estruturais nas finanças públicas da Índia, com inflação elevada que continua a reduzir a relação entre dívida e PIB. A inflação no país já atingiu o pico e continua a desacelerar, aponta ainda.