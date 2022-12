As redes sociais não amanheceram cordiais com Flora Matos nesta segunda-feira, 19. A cantora foi criticada por ter paralisado seu show em Belém, no festival Psica, para reclamar da organização do evento. Ela disse que estava dando para escutar a música da banda paraense Reggaeton, que tocava em um palco menor.

Conforme é praticado nos festivais de música, o Psica tinha mais de um show acontecendo ao mesmo tempo. O evento contava com três palcos – com pelo menos duas atrações simultâneas. “Dois shows ao mesmo tempo não dá. Desculpa, galera. O máximo de respeito. Irmão, sem condição de fazer show ouvindo outra banda tocar, sem condição”, disse Flora no palco principal.

A rapper paralisou a sua apresentação até que a banda Reggaeton deixasse de tocar. Apesar de ter sido aplaudida por seus fãs durante o show, na internet o clima foi outro. “Três dias de evento e todos os artistas fizeram seus shows de boas mesmo com artistas em outros espaços. A cristalzinho parou e show e se retirou do palco”, escreveu um usuário. “Ela estava querendo ser estrela e queria tocar sozinha”, disse uma internauta.

Em posicionamento publicado em um story do Instagram, a cantora disse que havia acordado com a organização do evento que não poderia ter outra apresentação junto com a sua. “Não é nada confortável fazer um show onde seu som é atravessado por outro. Compromete a qualidade da nossa entrega”, justificou a rapper, que alegou ter sido “mal compreendida”.