De olho no vice-campeonato do Brasileirão, o Fluminense vai enfrentar o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid. Nesta 38.ª rodada, a última da temporada, com a missão de vencer e torcer por uma derrota do Internacional diante do Palmeiras, no estádio beira-rio.

O Fluminense atualmente aparece na terceira colocação com 67 pontos e precisa necessariamente vencer para chegar aos 70 pontos e se igualar ao Internacional. O time gaúcho, porém, só precisa de um simples empate diante do campeão Palmeiras. Mas se o Inter perder, pode cair para terceiro lugar, porque o Fluminense leva vantagem no número de vitórias: 20 a 19.

O Red Bull Bragantino está em crise após o desastroso 6 a 0 levado do Fortaleza no Castelão, no meio de semana. Mas com 44 pontos, em 14º lugar, o time paulista ainda briga por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Está ameaçado pelo Coritiba, com 42 pontos, em 15º lugar e que vai enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal.

O técnico Fernando Diniz tem duas baixas por suspensão para armar o time do Fluminense. O meia Paulo Henrique Ganso e o volante Wellington, que é reserva, levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás e estão fora. O meio-campo vai ter a presença de Matheus Martins. A goleada em Fortaleza derrubou o técnico Maurício Barbieri. O auxiliar técnico permanente Marcinho vai comandar o time e pode ter duas voltas importantes: o zagueiro Léo Ortiz, que estava afastado devido um estiramento no ligamento do joelho direito, e o meia Hyoran, com dores no músculo posterior da coxa direita.

Além disso, o zagueiro Kevin Lomónaco, o lateral-direito Aderlan, o volante Raul e do atacante Artur estão de volta após cumprir suspensão. Já o atacante Sorriso, recebeu o terceiro amarelo diante do Fortaleza e está fora.