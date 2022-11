O fluxo cambial do ano até 18 de novembro ficou positivo em US$ 22,430 bilhões, informou nesta quarta-feira, 23, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 14,796 bilhões. Já no ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões.

A saída líquida pelo canal financeiro foi de US$ 13,645 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 512,597 bilhões e de retiradas no total de US$ 526,243 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 36,076 bilhões, com importações de US$ 208,503 bilhões e exportações de US$ 244,579 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 30,842 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 55,268 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 158,469 bilhões em outras entradas.

Novembro

Depois de encerrar outubro com entradas líquidas de US$ 1,254 bilhão, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 3,841 bilhões em novembro, até o dia 18, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 2,169 bilhão no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 32,206 bilhões e retiradas no total de US$ 30,037 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de novembro, até o dia 18, foi positivo em US$ 1,671 milhão, com importações de US$ 11,621 bilhões e exportações de US$ 13,293 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,324 milhão em ACC, US$ 3,304 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 8,664 bilhões em outras entradas.

Semanal

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 14 a 18 de novembro) para o Brasil ficou positivo em US$ 1,951 bilhão, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 1,044 bilhão na semana, resultado de aportes no valor de US$ 12,151 bilhões e de envios no total de US$ 13,905 milhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 908 milhões, com importações de US$ 4,570 bilhões e exportações de US$ 5,478 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 500 milhões em ACC, US$ 1,980 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,997 bilhões em outras entradas.