Gelson Bampi

O mercado de TIC ou da Tecnologia da Informação e da Comunicação, como também é conhecido, cresce cada vez mais e, com ele, também vemos aumentar a procura por profissionais bem qualificados. Até 2025, as empresas de tecnologia vão precisar de 797 mil novos talentos, segundo estudo publicado em dezembro passado pela Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

Para fazer parte deste seleto grupo de profissionais superconcorridos e com salários cobiçados – a remuneração média nacional para profissionais que trabalham com serviços de alto valor agregado e software é de R$ 5.805 e R$ 5.699, respectivamente, segundo a pesquisa – é preciso muito estudo e qualificação.

A área da Segurança Cibernética, por exemplo, está crescendo exponencialmente em todo o mundo. O trabalho, que envolve a instalação de firewalls e softwares de criptografia de dados para proteção de informações é minucioso, exigindo muita atenção do profissional que vai executar a tarefa.

Para quem gosta de tecnologia e pensa em iniciar uma carreira na área, o Senai Paraná abriu inscrições para as últimas turmas gratuitas de 2022 em curso de aperfeiçoamento profissional voltados ao setor de TIC.

Ao todo, serão ofertadas 770 vagas organizadas entre os cursos de Fundamentos da Cibersegurança; Pacote Office; e Aperfeiçoamento em Informática. Para todos os cursos, as aulas acontecem ao vivo, no formato presencial conectado, por meio da plataforma Microsoft Teams, com acesso disponível para todo o estado.

Em Fundamentos da Cibersegurança, por exemplo, os alunos vão compreender os três princípios básicos da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade, por meio de conceitos e definições, introdução à segurança e o conhecimento das ameaças, assim como os modos de defesa.

“Tive a oportunidade de participar do curso de Cibersegurança e o conteúdo aprendido foi muito importante para mim. Guardamos informações valiosas em computadores e celulares, mas nem sempre lembramos de protegê-las ou não sabemos qual a melhor forma de fazer isso. Com as instruções do professor consegui compreender como acontecem os ataques cibernéticos e o que devemos fazer para evitar esse problema. Aprender sobre esse assunto fez muita diferença. Tenho orgulho de ter sido aluna de gratuidade do Senai Paraná, uma instituição séria e que promove o crescimento profissional de seus alunos. Sou grata a toda a equipe por promover cursos gratuitos com professores excelentes”, comenta Denise de Azevedo Oliveira, de 28 anos, e que atualmente trabalha como Auxiliar de Faturamento em uma indústria produtora de divisórias em PVC para avicultura e suinocultura em Santa Tereza do Oeste, na Região Metropolitana de Cascavel, no Oeste do estado do Paraná.

As vagas para cada uma das turmas são limitadas e, para participar, basta realizar a inscrição no site sistemafiep.org.br/gratuidade, respeitando os critérios estabelecidos no formulário disponível no ato da inscrição.

Balanço:

Ao longo de 2022, de janeiro a novembro, mais de 9.400 alunos foram matriculados em turmas de gratuidade do Senai Paraná exclusivas para o Setor de TIC, sendo 7.300 alunos apenas na modalidade de Aperfeiçoamento Profissional.

“A educação é um dos pilares da nossa instituição e as entregas de gratuidade que realizamos ao longo desse ano fazem parte do nosso compromisso em servir e fortalecer a indústria para melhorar a vida das pessoas. Chegar ao final de 2022 tento capacitado mais de nove mil pessoas interessadas em melhorar profissionalmente é motivo de grande orgulho e alegria para a nossa instituição. Tenho certeza de que àqueles que buscam se dedicar com excelência serão muito bem recompensados em suas escolhas profissionais”, comenta Juliana Maia, coordenadora de educação e negócios do Sistema Fiep.

Confira abaixo o calendário com as últimas turmas gratuitas de 2022 para o Setor de TIC, prazo para inscrição, período de realização do curso e link de acesso para mais informações.

Turmas para dezembro:

Pacote Office – matutino

Inscrições até: 07/12

Aulas de 05/12 a 07/12/2022

Horário: 8h às 12h

Total de vagas: 230

Inscrição: sistemafiep.org.br/gratuidade

Aperfeiçoamento em Informática – matutino

Inscrições até: 07/12

Aulas de 12/12 a 14/12/2022

Horário: 8h às 12h

Total de vagas: 145

Inscrição: sistemafiep.org.br/gratuidade

Fundamentos da Cibersegurança – vespertino

Inscrições até: 06/12

Aulas de 06/12 a 08/12/2022

Horário: 13h30 às 17h30

Total de vagas: 195

Inscrição: sistemafiep.org.br/gratuidade

Fundamentos da Cibersegurança – noturno

Inscrições até: 06/12

Aulas de 06/12 a 08/12/2022

Horário: 18h30 às 22h30

Total de vagas: 200

Inscrição: sistemafiep.com.br/gratuidade

SERVIÇO:

Cursos gratuitos na área de TI pelo Senai Paraná

Informações e inscrição: sistemafiep.com.br/gratuidade