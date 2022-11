Para manter viva a chance de disputar a Copa Libertadores pelo segundo ano consecutivo, o Fortaleza terá obrigação de superar o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, às 20h30, pela 37ª rodada do Brasileirão. A partida também marca a despedida do time de Vojvoda no Castelão, que foi o grande trunfo do clube na arrancada no segundo turno, saindo da lanterna até a luta por uma vaga na competição continental.

O Fortaleza vem de um empate contra o Atlético-GO por 1 a 1, que deixou o clube na 11ª posição, com 49 pontos. Do outro lado, o Bragantino foi goleado em casa pelo América-MG, por 4 a 1, perdendo uma posição. Agora é o 14º, mas não corre risco de rebaixamento, tampouco não pode pensar numa vaga na Libertadores, ficando apenas na briga pela Copa sul-americana.

O argentino Juan Pablo Vojvoda não terá nenhum desfalque por suspensão. A única ausência é o meio campista Lucas Crispim, por causa de um edema muscular. O técnico tem dúvida entre Otero e Lucas Lima.

A única preocupação do treinador são os jogadores pendurados. Ao todo, são oito jogadores com dois cartões acumulados: Fernando Miguel, Marcelo Boeck, Marcelo Benevenuto, Juninho Capixaba, Ronald, Lucas Sasha, Matheus Vargas e Thiago Galhardo. Na rodada final, o Fortaleza vai enfrentar o Santos, na Arena Barueri.

Na partida anterior, a torcida do Fortaleza fez um mosaico exaltando Vojvoda. O técnico vem sendo sondado por grandes times do Brasil, que querem contar com ele na próxima temporada. O mesmo comentou sobre o assunto e deixou para dar a resposta após a última rodada.

“Vamos terminar este Brasileiro e decidir, porque o clube merece uma resposta e eu também. Vamos fazer tudo com o máximo de profissionalismo. Todas as possibilidades estão abertas”, disse Vojvoda.

O técnico Maurício Barbieri terá um time de desfalques no Red Bull Bragantino. Suspenso pelo terceiro amarelo estão fora o zagueiro Kevin, o lateral Aderlan, o volante Raul e o atacante Artur. Há também muita gente no departamento médico. Os mais recentes são o meia Hyoran e os atacantes Helinho e Jan Hurtado. Antes já estavam vetados: Andrés Hurtado, Eric Ramires, Léo Ortiz e Praxedes.

Com isso, o treinador deve escalar um time bastante diferente dos últimos jogos, promovendo jogadores da base, como o caso de Dija, que deve estrear pela equipe paulista na lateral direita.

A derrota para o América-MG na última rodada tirou todas as chances matemáticas do Bragantino por uma chance na Libertadores, além de deixar o time ameaçado até por uma vaga na Sul-Americana. Para o técnico Barbieri, faltou equilíbrio ao time.

“Conseguimos empatar, mas erramos de novo logo depois. Aí eu acho que a gente perdeu o controle da partida, perdemos o equilíbrio, com muitos erros individuais. É sempre difícil explicar as razões pelas quais esses erros ocorrem. Tínhamos conversado para mantermos o mesmo nível de dedicação e concentração para vencer em casa e não conseguimos”, lamentou o técnico, que deve deixar o cargo na próxima semana.