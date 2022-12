Sam Bankman-Fried afirmou nesta quarta-feira, 21, a um tribunal nas Bahamas que concorda em ser extraditado para os Estados Unidos, a fim de enfrentar acusações criminais relacionadas ao colapso da Exchange de criptomoedas FTX. Ex-CEO da FTX, ele compareceu à corte e deve agora voltar aos EUA.

Autoridades das Bahamas prenderam Bankman-Fried na semana passada, a pedido do governo americano. Promotores dos EUA dizem que ele teve um papel central no rápido colapso da FTX e escondeu seus problemas do público e de investidores. A Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana) disse que Bankman-Fried usou de modo ilegal dinheiro dos investidores para comprar imóveis em nome dele e da família.

Aos 30 anos, ele pode em tese ser condenado à prisão perpétua. Ao chegar aos EUA, o advogado de defesa poderá pedir que ele seja libertado sob fiança enquanto responde aos processos.