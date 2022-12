Cassiano Rosário

O grupo Garibaldis e Sacis fez um ensaio geral de pré-Carnaval aberto ao público, ontem, nas ruínas do São Francisco, em Curitiba. O ensaio estava marcado de véspera e dependia das condições climáticas para definição de local. “A Copa acabou pra gente mas o nosso pré-Carnaval já tá aí pra não nos deixar entristecer”, dizia a postagem do convite. Com 23 anos de existência, o Garibaldis e Sacis é referência na comemoração do Carnaval de rua em Curitiba. O bloco contagiou a cidade e passou a reunir a cada ano uma multidão de foliões. Ao longo dos anos, o movimento se desdobrou em outros blocos, como o Garibaldinhos, que convida pais e crianças a festejarem juntos o Carnaval. Nos últimos anos, por conta da pandemia, a saída do bloco no Carnaval curitibano ficou prejudicada, como todas as atividades. O bloco costuma reunir milhares de pessoas no Carnaval. Para 2023, por enquanto, a expectativa é de que o Carnaval de Curitiba possa ser retomado como era antes da pandemia do novo coronavírus, com desfiles de escolas e blocos.