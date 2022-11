(Franklin de Freitas)

A expectativa de vida do brasileiro subiu de 76,8 anos para 77 anos de 2020 para 2021, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações estão na Tábua Completa de Mortalidade de 2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O aumento registrado em 2021 mantém a tendência de crescimento da taxa por anos consecutivos. Há 11 anos, em 2011, a esperança de vida do brasileiro era de 74,1 anos.

A Tábua de Mortalidade do IBGE tem periodicidade anual e fornece estimativas da expectativa de vida às idades exatas até os 80 anos. Sua abrangência é nacional e traz resultados por sexo e idade. Os dados são usados como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário, no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social.