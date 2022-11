Thiago Brennand (reprodução / Instagram)

A Promotoria de Porto Feliz (interior de São Paulo, a 130 quilômetros da capital) levou à Justiça uma nova denúncia contra o empresário Thiago Brennand, agora pelo crime de estupro de uma mulher americana com quem ele se relacionou durante dois meses, de junho a agosto de 2021. De acordo com a acusação do Ministério Público, ele “amarrou as mãos dela e forçou relação sexual anal, chegando a manchar os lençóis de sangue”.

Brennand e a vítima teriam se conhecido porque ela manifestou interesse em comprar um cavalo do empresário. Eles tiveram um relacionamento casual que durou cerca de dois meses, indica a Promotoria.

Segundo a denúncia, a mulher contou que, nos primeiros contatos, Brennand “foi gentil, mas, rapidamente mudou o comportamento e passou a ser agressivo”.

Outros crimes também são mencionados pelos promotores de Justiça Evelyn Moura Virginio Martins e Josmar Tassignon Junior, autores da denúncia. Brennand teria ameaçado a americana de morte “caso ela pusesse fim ao relacionamento”.

A Promotoria destaca ainda que Thiago Brennand filmou a vítima durante relações sexuais e ameaçou divulgar os vídeos – prática denominada “revenge porn”, pornografia de vingança.

Quando se conheceram, a vítima tinha se divorciado há pouco tempo. Ela disse ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público de São Paulo que ele procurou seu ex-marido, para que ela ‘perdesse a guarda dos filhos”.

A denúncia também pede a prisão preventiva do empresário. Brennand encontra-se em Abu Dabhi, aguardando o desfecho de seu processo de extradição para o Brasil, onde é alvo de dois decretos de prisão preventiva.

Desde que a modelo Helena Gomes, agredida por Brennand dentro de uma academia em São Paulo, veio a público denunciá-lo, outras vítimas surgiram. Hoje, o empresário responde pelos crimes de estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado em cinco ações penais.

Em duas ocasiões Brennand veio a público, através de vídeos publicados no YouTube, apresentar a sua versão dos fatos. Ele afirma ser vítima de uma “perseguição política” e diz que irá provar sua inocência.

Ele também é acusado de ameaçar e agredir um garçom e um caseiro do condomínio em Porto Feliz em que residia. A advogada e ex-promotora Gabriela Manssur, mencionada nos vídeos, pede uma indenização de R$ 400 mil contra o empresário.

COM A PALAVRA, A DEFESA DO EMPRESÁRIO THIAGO BRENNAND

