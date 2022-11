O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou Alexandre Reis Siqueira Freire para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Ele terá mandato até 4 de novembro de 2027 e entra na vaga decorrente do término do mandato de Emmanoel Campelo de Souza Pereira.

Bolsonaro nomeou ainda Wilson Pereira de Lima Filho para vaga de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

O mandato de Wilson Filho no cargo segue até 18 de fevereiro de 2027. Ele assume no lugar de Adalberto Tokarski, cujo mandato já se encerrou.

As nomeações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra que circula nesta quarta-feira.

Os novos diretores tiveram suas indicações aprovadas pelo Senado Federal na semana passada. Alexandre Freire, da Anatel, é advogado, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná.

Wilson Pereira de Lima Filho, da Antaq, é doutor em Ciências Navais, vice-almirante e está há 45 anos na Marinha do Brasil.