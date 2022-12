O coordenador do subgrupo de Mineração do GT de Minas e Energia do governo de transição, Giles Azevedo, afirmou que o grupo irá sugerir a revisão de uma série de decretos e portarias sobre garimpo. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 8, Azevedo afirmou que o estímulo ao garimpo ilegal na Amazônia prejudicou a mineração legal no País. O grupo também pretende encaminhar uma proposta de criação de um programa para exploração de fertilizantes na Amazônia, com intuito de garantir a segurança alimentar e atrair investimentos para essa região.