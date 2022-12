Divulgação

A Rua da Cidadania do Cajuru recebe no próximo final de semana o 28º Batizado do Grupo Força da Capoeira (GFC). Na tradicional cerimônia anual de troca de cordas, o GFC forma seu quarto Mestre e também um novo contramestre de Capoeira.

Serão dois dias de atividades, com oficinas gratuitas e rodas de capoeira, que reunirão em Curitiba praticantes da arte da ginga do Paraná, Santa Catarina e Recife.

Na sexta-feira (9/12,) às 19h, no auditório da Rua da Cidadania do Cajuru acontece a formatura e entrega das cordas mais altas, a vermelha (Mestre) e a roxa (Contramestre). No sábado, 10/12, a partir das 13h, serão realizadas uma palestra e duas oficinas gratuitas, com contramestre Tchê (PE), Mestre Duende (PR) e professor Gabriel (PR), respectivamente. A partir das 16 horas serão entregues as demais cordas, adultas e infantis. Ao longo dos dois dias, as atividades serão intercaladas por Rodas com a participação de alunos e capoeiristas presentes.

Na capoeira, a cor da corda identifica a graduação de cada praticante. Cada grupo tem sua própria organização e sistema de cordas. Em uma roda, os alunos mais novos devem respeitar os mais velhos e não podem, por exemplo, comprar um jogo de alguém com mais tempo de capoeira que ele. E isso é identificado pela cor da corda.

O Batizado Grupo Força da Capoeira é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Incentivo: Colégio Positivo

Serviço:

O que: 28. Batizado Grupo Força da Capoeira

Quando: Dias 9/12, a partir das 19h. Formatura de Mestre e Contramestre, no Auditório. Dia 10/12, a partir das 13h. Oficinas e entrega de cordas, no Ginásio.

Onde: Rua Da Cidadania do Cajuru (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150).

Quanto: entrada franca

Para acompanhar todos os detalhes siga o GFC no instagram:@gfc.forcadacapoeira